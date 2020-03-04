В Подмосковье пять человек отравились бытовым газом, среди них дети

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4 марта 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Представитель экстренных служб сообщил, что в среду, 4 марта, в городском округе Пушкино произошла утечка бытового газа. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе дети.

«Произошло отравление бытовым газом (утечка). Пять человек, из них трое детей», - уточнили в ведомстве.

Собеседник добавил, что все пострадавшие оперативно были госпитализированы в центральную районную больницу города.

Более подробные детали о месте инцидента не раскрываются.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток из Таганрога получил девять ножевых ранений.