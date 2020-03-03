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Ребенок погиб в школьном бассейне в Чебоксарах

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ребенок погиб в школьном бассейне в Чебоксарах
бассейн, pixabay.com
В бассейне одного из учебных заведений Чебоксар сегодня утром погиб ребенок. Соответствующую информацию во вторник, 3 марта, предоставили журналистам сотрудники минздрава Чувашии.
 
Подчеркивается, что девочка погибла еще до приезда в школу бригады "скорой помощи". Сейчас точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
 
К настоящему моменту кончину школьницы подтвердили также в прокуратуре Чувашии, где подчеркнули, что данным делом занимается региональный СК. Сотрудники Следственного комитета РФ пока не прокомментировали вышеуказанную информацию.
ЕТ

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