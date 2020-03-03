Ребенок погиб в школьном бассейне в Чебоксарах

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За 1,4 миллиона рублей блогер продала Первому каналу историю смерти своего мужа в бассейне с сухим льдом
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3 марта 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
За 1,4 миллиона рублей блогер продала Первому каналу историю смерти своего мужа в бассейне с сухим льдом
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Юля Инамора
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