Ребенок погиб в школьном бассейне в Чебоксарах

В бассейне одного из учебных заведений Чебоксар сегодня утром погиб ребенок. Соответствующую информацию во вторник, 3 марта, предоставили журналистам сотрудники минздрава Чувашии.

Подчеркивается, что девочка погибла еще до приезда в школу бригады "скорой помощи". Сейчас точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.