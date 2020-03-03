В квартире в центре Москвы избили мужчину и надругались над ним. Тот скончался

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3 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Фото: pixabay.com

Представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в центре Москвы. Известно, что двое мужчин избили знакомого и потом надругались над ним.

По данным следствия, 2 марта трое мужчин распивали спиртные напитки в квартире жилого дома на Нижегородской улице, спустя некоторое время в компании произошел конфликт. В ведомстве уточнили, что действия интимного характера были совершены бутылкой.

В результате полученных травм потерпевший скончался. «Скорую» злоумышленники вызывать не стали.

Сейчас им вменяется обвинение по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть, и насильственные действия сексуального характера».