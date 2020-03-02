В Астрахани из-за предполагаемой интимной связи учительницы с девятиклассником возбуждено уголовное дело

//Криминал 13+

2 марта 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В отношении педагога одной из школ Астрахани возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Астраханской области. Учительница подозревается в развратных действиях.

По версии следствия, отношения между учительницей и учеником девятого класса продолжались с сентября 2019 года. Известно о них стало после того, как ученики засняли встречу женщины и подростка на камеру.

Педагогу грозит до трех лет колонии с десятилетним запретом заниматься определенной деятельностью. Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле главы СУ СК России по АО Ибрагима Могушкова.

Ранее сообщалось, что 35-летняя учительница подозревается во вступлении в интимные отношения с девятиклассником. Предполагаемое "совращение" было запечатлено на видео учениками школы из-под двери кабинета.