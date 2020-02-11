Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Криминал 13+

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
фото: pixabay.com

В Астрахани 35-летняя учительница подозревается во вступлении в интимные отношения с девятиклассником. Предполагаемое "совращение" было запечатлено на видео из-под двери кабинета.

Ролик несколько дней передавался от ученика к ученику посредством мессенджеров. Спустя какое-то время в СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников школы № 32, рассказав об инциденте.

Позже стало известно, что подозреваемая в совращении несовершеннолетнего ученика педагог уволилась из учебного заведения. Кроме того, вслед за ней свой пост приняла решение покинуть и директор этой школы.

"Управление образования проверяет информацию, проводится опрос классных руководителей. Директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию по состоянию здоровья", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

А в Приморье учительница избежала наказания за разбор нецензурного выражения на уроке. Директор школы №14 города Уссурийска Приморского края сообщил, что была проведена служебная поверка после инцидента.

АС

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет…

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика…