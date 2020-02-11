В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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11 февраля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Астрахани 35-летняя учительница подозревается во вступлении в интимные отношения с девятиклассником. Предполагаемое "совращение" было запечатлено на видео из-под двери кабинета.

Ролик несколько дней передавался от ученика к ученику посредством мессенджеров. Спустя какое-то время в СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников школы № 32, рассказав об инциденте.

Позже стало известно, что подозреваемая в совращении несовершеннолетнего ученика педагог уволилась из учебного заведения. Кроме того, вслед за ней свой пост приняла решение покинуть и директор этой школы.

"Управление образования проверяет информацию, проводится опрос классных руководителей. Директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию по состоянию здоровья", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

А в Приморье учительница избежала наказания за разбор нецензурного выражения на уроке. Директор школы №14 города Уссурийска Приморского края сообщил, что была проведена служебная поверка после инцидента.