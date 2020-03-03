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Уроженца Дагестана задержали на Ямале с пятью килограммами взрывчатки

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Уроженца Дагестана задержали на Ямале с пятью килограммами взрывчатки
Фото: соцсети

Сотрудники ФСБ из Нового Уренгоя задержали предполагаемого террориста, когда он доставал из хранилища пять килограмм взрывчатого вещества.

По некоторым данным, задержанный поднимал из схрона пять килограммов тротила. При обыске у него нашли огнестрельное оружие. Местом задержания называют базу МЧС за городом Тарко-Сале.

Задержанный мужчина оказался уроженцем Дагестана. Также сообщается, что спецоперация была проведена неделю назад, однако о ней известно только сегодня. Других подробностей не сообщается.

ДВа

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