Уроженца Дагестана задержали на Ямале с пятью килограммами взрывчатки

Сотрудники ФСБ из Нового Уренгоя задержали предполагаемого террориста, когда он доставал из хранилища пять килограмм взрывчатого вещества.
По некоторым данным, задержанный поднимал из схрона пять килограммов тротила. При обыске у него нашли огнестрельное оружие. Местом задержания называют базу МЧС за городом Тарко-Сале.
Задержанный мужчина оказался уроженцем Дагестана. Также сообщается, что спецоперация была проведена неделю назад, однако о ней известно только сегодня. Других подробностей не сообщается.