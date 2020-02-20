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Путин назвал ключевые задачи ФСБ и призвал силовиков очистить от криминала стратегические отрасли экономики

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: прсс-служба Кремля

Путин назвал ключевые задачи ФСБ и призвал силовиков очистить от криминала стратегические отрасли экономики
Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин 20 февраля принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Президент подвёл итоги работы ФСБ за 2019 год и назвал приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

Путин поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.  Глава государства назвал обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции одним из безусловных приоритетов работы сорудников ФСБ.

Путин потребовал "более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сфере, топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах", - сообщила пресс-служба Кремля.

Российский президент призвал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и "не формально, а по делу" реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов.

Путин подчеркнул, что важнейшей государственной задачей является надёжная защита России и россиян от внутренних и внешних угроз. "Среди главных, приоритетных задач ФСБ остаётся борьба с терроризмом", - заявил глава российского государства.

ИЧ

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