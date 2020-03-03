Москвич лишился 41 млн рублей в фиктивном пункте обмена валюты

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3 марта 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

Житель Москвы лишился 41 миллиона рублей в фиктивном пункте обмена валюты. В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что к настоящему моменту подозреваемый в хищении крупной суммы задержан.

Ранее 44-летний житель Москвы обратился в полицию и заявил, что приехал в обменный пункт в Елисеевском переулке, где передал кассиру 41 миллион рублей. Кассир заявила, что необходимой суммы в иностранной валюте в кассе нет, поэтому клиенту придется подождать. Гражданин вернулся в пункт обмена через пару часов и обнаружил, что дверь закрыта. Мужчина обошел здание и увидел, что окно в помещении открыто, а внутри никого нет.

Впоследствии полицейские выяснили, что злоумышленники, узнав, что заявитель планирует менять крупную сумму денег на иностранную валюту, сняли помещение на первом этаже дома и разместили в сети информацию о выгодном курсе обмена.

К настоящему моменту задержан 34-летний житель Подмосковья, который может быть причастен к краже денег. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".