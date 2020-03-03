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В Москве вооруженные мужчины украли сливочное масло на 7,5 млн руб., а водителей фуры вывезли в лес

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве вооруженные мужчины украли сливочное масло на 7,5 млн руб., а водителей фуры вывезли в лес
Фото: pixabay.com

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что московские полицейские задержали подозреваемых в краже 20 тонн сливочного масла на сумму более 7,5 млн руб. Известно, что грабители угрожали экспедиторам оружием и вывезли в лес.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а затем в Московской области – еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов Москвы», - уточнила Волк.

Заявление о разбойном нападении поступило в полицию ночью 1 февраля. Генеральный директор компании рассказал, что, угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники напали на водителей-экспедиторов на парковке в районе Ярославского шоссе. После вывезли их за город и высадили. Материальный ущерб составил 7,6 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Два человека уже арестованы, один находится под подпиской о невыезде.

БА

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