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Жительница Екатеринбурга пыталась устроить ребенка в школу по липовой прописке

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Жительница Екатеринбурга пыталась устроить ребенка в школу по липовой прописке
Фото: соцсети

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против родителя, записавшего ребенка в первый класс по фальшивой прописке.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что будущая первоклассница по данному адресу не зарегистрирована, а справка – липовая.

«Органом дознания возбуждено уголовное дело в отношении законного представителя ребенка по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо поддельного документа)», — сообщили в прокуратуре.

Кроме этого, под статью попал и человек, который передал и, скорее всего, изготовил маме девочки поддельную справку – его дело выделено в отдельное производство.

В Екатеринбурге это не первое уголовное дело на родителей, желающих устроить ребенка в определенную школу. И хотя по закону родитель вправе выбирать, в какой школе будет учиться его ребенок, по факту работает старая система географической принадлежности школы к тому или иному микрорайону.

Первоклашку из другого района в школу «не по адресу» могут взять только при наличии свободных мест.

ДВа

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