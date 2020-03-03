На северо-востоке МКАД перекрыты две полосы движения из-за массового ДТП

Источник в экстренных службах сообщил, что в понедельник, 3 марта, на 90-м километре Московской кольцевой автодороги (внутренняя сторона) столкнулись четыре транспортных средства. Отмечается, что пострадали несколько человек.
«Пострадало два человека... Две полосы перекрыты для движения», - уточнили в ведомстве.
Известно, что на северо-востоке МКАД произошла авария между тремя легковыми автомобилями и большегрузом.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все детали и причина ДТП.
Ранее сообщалось, что на Кубани задержали «преступное сообщество» полицейских, которые брали взятки на стационарном посту ДПС. Кроме того, в СКР назвали имена подозреваемых.