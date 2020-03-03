На северо-востоке МКАД перекрыты две полосы движения из-за массового ДТП

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3 марта 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Источник в экстренных службах сообщил, что в понедельник, 3 марта, на 90-м километре Московской кольцевой автодороги (внутренняя сторона) столкнулись четыре транспортных средства. Отмечается, что пострадали несколько человек.

«Пострадало два человека... Две полосы перекрыты для движения», - уточнили в ведомстве.

Известно, что на северо-востоке МКАД произошла авария между тремя легковыми автомобилями и большегрузом.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все детали и причина ДТП.

Ранее сообщалось, что на Кубани задержали «преступное сообщество» полицейских, которые брали взятки на стационарном посту ДПС. Кроме того, в СКР назвали имена подозреваемых.