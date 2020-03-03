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Известны имена из задержанного на Кубани "преступного сообщества" сотрудников ГИБДД

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Известны имена из задержанного на Кубани
фото: сайт МВД РФ

Известно о задержании оперативниками нескольких сотрудников правоохранительных органов во главе с командиром взвода ДПС в Успенском районе Краснодарского края. Отмечается, что они проходят по делу, как «преступное сообщество», сообщает kp.ru.

Известно, что сотрудники ГИБДД подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Инцидент произошёл в понедельник, 2 марта.

«Уголовное дело возбуждено в отношении начальника взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных инспекторов Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД РФ по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация город Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по региону Романа Гриненко», - уточнили в пресс-службе ГСУ СКР.

Ранее сообщалось, что  полицейские требовали взятки на протяжении четырех лет, с 2016 по 2020 гг., на стационарном посту ДПС «Успенский». Помимо откупа от нарушений ПДД, инспектора брали деньги за беспрепятственный проезд через пост грузовых машин, которые незаконно перевозили товары, в том числе спиртосодержащую продукцию.

Прошли обыски задержанных сотрудников и других сотрудников взвода. Сейчас ведется следственная проверка.

БА

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