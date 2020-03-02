В Якутске произошла утечка газа

В Якутске произошла утечка на газопроводе высокого давления. Согласно последней информации, улица, где случился данный инцидент, будет перекрыта с завтрашнего дня для ремонтно-восстановительных работ.

Отмечается, что газопровод, о котором идет речь, был проложен в самом начале газификации Якутска – в конце 60-х годов прошлого века. Он поставляет газ в котельные, которые снабжают не только жилые дома, но также местный бассейн, торговый центр, стадион и некоторые другие здания.

Подчеркивается, что особую сложность в настоящий момент представляет задача по установлению точного места утечки. Дело в том, что газопровод проложен под полотном дороги, а газ выходит на поверхность через трещины в земле.