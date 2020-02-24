Утечка нефтепродуктов произошла в Новой Москве

В понедельник, 24 февраля, в Новой Москве произошла утечка нефтепродуктов на площади 40 кв.м. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили осведомленные сотрудники экстренных служб столицы.

Утечка нефтепродуктов была зафиксирована на территории станции АО "Транснефть-Верхняя Волга" в поселке Красные горки на улице Заречная.