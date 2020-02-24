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Утечка нефтепродуктов произошла в Новой Москве

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Утечка нефтепродуктов произошла в Новой Москве
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
В понедельник, 24 февраля, в Новой Москве произошла утечка нефтепродуктов на площади 40 кв.м. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили осведомленные сотрудники экстренных служб столицы.
 
Утечка нефтепродуктов была зафиксирована на территории станции АО "Транснефть-Верхняя Волга" в поселке Красные горки на улице Заречная.
 
Подчеркивается, что место случившегося огорожено и обваловано грунтом. Уточняется также, что за пределы станции разлив не вышел. На станцию сейчас едет аварийная бригада "Транснефти", которая будет заниматься устранением последствий инцидента.
ЕТ

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