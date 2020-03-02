Бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева насмерть сбила машина

Есть информация о том, что машина ехала задним ходом. Очевидно, водитель не заметил генерала, вследствие чего и произошел наезд.

3 апреля бывшему заместителю главы Министерства обороны СССР должно было исполниться 85 лет. На минувшей неделе советский военачальник посетил похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова