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Бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева насмерть сбила машина

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева насмерть сбила машина
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В понедельник, 2 марта, стало известно, что бывший замглавы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП. Согласно последней информации, пожилого мужчину во дворе его дома сбила машина.
 
Данные о гибели Владимира Шуралева предоставил сегодня днем руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
 
Есть информация о том, что машина ехала задним ходом. Очевидно, водитель не заметил генерала, вследствие чего и произошел наезд.
 
3 апреля бывшему заместителю главы Министерства обороны СССР должно было исполниться 85 лет. На минувшей неделе советский военачальник посетил похороны последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
ЕТ

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