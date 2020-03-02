Задержанный иркутский чиновник на глазах у следователей попытался съесть улики

2 марта стало известно, что арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей попытался съесть одну из улик.

Согласно последней информации осведомленных источников, в какой-то момент Владимир Журавлев резко взял со стола лист бумаги и начал его жевать. Подчеркивается, что проглотить улицу чиновнику не удалось – он подавился.