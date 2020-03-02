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Задержанный иркутский чиновник на глазах у следователей попытался съесть улики

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Задержанный иркутский чиновник на глазах у следователей попытался съесть улики
документ, pixabay.com
2 марта стало известно, что арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей попытался съесть одну из улик.
 
Согласно последней информации осведомленных источников, в какой-то момент Владимир Журавлев резко взял со стола лист бумаги и начал его жевать. Подчеркивается, что проглотить улицу чиновнику не удалось – он подавился.
 
Напомним, замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии был арестован за взятку в размере 160 тысяч рублей по решению суда. К настоящему моменту ему предъявили обвинение.
ЕТ

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