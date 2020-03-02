Днем в понедельник, 2 марта, стало известно, что на Замоскворецкой линии Московского метрополитена пассажир упал на рельсы. Из-за случившегося на "зеленой ветке" произошел сбой в движении поездов.

Сотрудники московского метро уточнили, что из-за пассажира, упавшего на пути, составы не двигаются от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово".