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На "зеленой ветке" московского метро пассажир упал на рельсы

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

На
метро, pixabay.com
Днем в понедельник, 2 марта, стало известно, что на Замоскворецкой линии Московского метрополитена пассажир упал на рельсы. Из-за случившегося на "зеленой ветке" произошел сбой в движении поездов.
 
Сотрудники московского метро уточнили, что из-за пассажира, упавшего на пути, составы не двигаются от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово".
 
Отмечается также, что в обратном направлении поезда на Замоскворецкой линии в настоящий момент следуют с увеличенными интервалами.
 
Информации о том, по какой причине человек упал на рельсы, пока не поступало. Данных о состоянии пассажира пока нет.
ЕТ

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