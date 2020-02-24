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Видео: в Санкт-Петербурге автомобиль упал в Фонтанку

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Видео: в Санкт-Петербурге автомобиль упал в Фонтанку
Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга около реки Фонтанки. Отмечается, что легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина, упал в воду с моста.

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого можно заметить, как машина марки Mini Cooper во время движения по дороге начинает съезжать в правую сторону – к реке, а потом падает в воду.

По данным источника, спасатели вытащили водителя из Фонтанки, сейчас пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшей аварии.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь

БА

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