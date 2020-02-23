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В Ленобласти погибла 3-летняя девочка после ДТП. Мнение очевидцев: "Виновник был после капельницы"

, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

В Ленобласти погибла 3-летняя девочка после ДТП. Мнение очевидцев:
Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В воскресенье, 23 февраля, в Ленинградской области на 6-м километре дороги Санкт-Петербург – Всеволожск произошло столкновение между двумя автомобилями. В результате аварии пострадала маленькая девочка, сидевшая на заднем сидении.

По предварительным данным, 67-летний водитель Toyota Fortuner вылетел на встречу и на полной скорости влетел в Volkswagen Polo, где пристегнутая ремнем безопасности находилась 3-летняя пассажирка. Однако девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где через некоторое время она скончалась.

Уточняется, что кроме нее в ДТП никто не пострадал.

«Там никто не гнал, мужчина на «Тойоте» выехал на встречку, сказал, что был после капельницы, у него все помутнело в глазах». «Поло» пытался уйти влево, чтобы избежать столкновения, но «Тойота» врезалась в правую сторону. «Поло» выкинуло в кювет, а «Тойоту» развернуло», - вспоминают очевидцы.

Одна из девушек считает, что «скорая» поздно приехала. По её словам, они слышали женский крик за час до ее появления.  Она добавила, что по дороге в больницу девочке делали искусственное дыхание.

Выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.

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