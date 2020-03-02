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Полиция опровергла слухи о похищении ребенка таксистом в Мытищах

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Полиция опровергла слухи о похищении ребенка таксистом в Мытищах
такси, pixabay.com
В полиции сообщили, что ребенок, которого якобы похитил таксист в Мытищах, на самом деле не пропал. Согласно данным пресс-службы главка МВД по Московской области, мальчик самостоятельно ушел гулять.
 
Ранее сообщилось, что сотрудники полиции ищут таксиста, который якобы скрылся с чужим ребенком. Отмечается, что в дежурную часть подмосковных Мытищ поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что, находясь в гостях в Москве, он посадил своих детей в такси и отправил их домой – в деревню Грибки. Впоследствии стало известно, что младший ребенок домой не вернулся.
 
Чуть позже гражданин заявил, что дети были доставлены к дому в полном составе, а младший просто вышел погулять.
ЕТ

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