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21 ребенок попал в больницу в Краснодаре после празднования Масленицы

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

21 ребенок попал в больницу в Краснодаре после празднования Масленицы
блины, pixabay.com
После празднования Масленицы в минувшее воскресенье более 20 детей из микрорайона "Губернский" города Краснодара попали в инфекционную больницу. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
 
Уточняется, что 22 жителя микрорайона "Губернский", среди которых 21 ребенок, были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.
 
Сотрудники Роспотребнадзора инициировали эпидемрасследование и проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация в настоящий момент находится на контроле регионального управления ведомства.
ЕТ

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