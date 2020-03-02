21 ребенок попал в больницу в Краснодаре после празднования Масленицы

После празднования Масленицы в минувшее воскресенье более 20 детей из микрорайона "Губернский" города Краснодара попали в инфекционную больницу. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что 22 жителя микрорайона "Губернский", среди которых 21 ребенок, были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.