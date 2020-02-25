На Урале в полном составе госпитализирована детская хоккейная команда

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25 февраля 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

столовая, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Детско-юношеская хоккейная команда в полном составе была госпитализирована в городе Карпинске, который расположен в Свердловской области. Известно, что ребята приехали на соревнования из Нижнего Тагила.

Все 13 юных спортсменов из команды по хоккею с мячом попали в больницу после посещения кафе. У хоккеистов выявили симптомы кишечной инфекции.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что в настоящий момент специалисты Роспотребнадзора проверяют продукты и блюда, которые готовят в ресторане при отеле, где жили спортсмены. Кроме того, изучается ситуация в пищеблоке.