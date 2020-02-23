В Татарстане возбуждено дело по факту отравления детей в бассейне

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23 февраля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба СК РФ

Фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела по факту отравления хлором девяти человек в одном из бассейнов Набережных Челнов в Татарстане. Инцидент произошел вечером 22 февраля на базе отдыха «Тонус».

«… в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет. В настоящее время двое детей находятся дома», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, дети находились в воде больше часа, а через некоторое время после купания им стало плохо, в том числе наблюдалось покраснение глаз, появилась рвота и головокружение. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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