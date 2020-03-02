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Несовершеннолетняя модель умерла в подъезде в Подмосковье

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Несовершеннолетняя модель умерла в подъезде в Подмосковье
Фото: pixabay.com

В Подмосковье в подъезде одного из жилых домов в Котельниках погибла несовершеннолетняя модель. Сообщается, что 17-летняя красавица перед смертью находилась вместе с молодым человеком.

Знакомый модели рассказал, что они стояли в подъезде, когда девушка подавилась шоколадкой и потеряла сознание. После этого он тут же вызвал скорую помощь, однако прибывшие на вызов врачи не смогли спасти несовершеннолетнюю, передают слова молодого человека сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели девушки.

АБ

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