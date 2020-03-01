В Москве из бара в полицию доставили 70 подростков

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1 марта 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

На западе столицы сотрудники полиции доставили в отдел сразу 70 подростков. Несовершеннолетних обнаружили в одном из московских баров с кальянной в ходе проверки.

«В помещении находилось 70 подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних в территориальные отделы УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве для освидетельствования, после чего их передали родителям», - сообщили в пресс-центре МВД России.

Также полицейские обнаружили в баре немаркированную алкогольную продукцию и табак для кальяна. Составлено несколько административных протоколов.