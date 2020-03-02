У московского учителя танцев похитили с банковской карты 2,4 млн рублей

Московского преподавателя танцев обокрали в Санкт-Петербурге. В столичную полицию обратился москвич 1975 года рождения, который сообщил, что у него пропала крупная сумма с банковского счета.
Мужчина сообщил, что ранее у него похитили банковскую карту и 1 тысячу евро наличными. После этого с его счета в одном из московских банков исчезли 2,4 миллиона рублей.
Сотрудники столичных правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняется личность злоумышленника, который снял крупную сумму с чужого счета.