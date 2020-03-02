Все новости >>

//Происшествия 13+

У московского учителя танцев похитили с банковской карты 2,4 млн рублей

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

У московского учителя танцев похитили с банковской карты 2,4 млн рублей
оплата банковской картой, pixabay.com

Московского преподавателя танцев обокрали в Санкт-Петербурге. В столичную полицию обратился москвич 1975 года рождения, который сообщил, что у него пропала крупная сумма с банковского счета.

Мужчина сообщил, что ранее у него похитили банковскую карту и 1 тысячу евро наличными. После этого с его счета в одном из московских банков исчезли 2,4 миллиона рублей.

Сотрудники столичных правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняется личность злоумышленника, который снял крупную сумму с чужого счета.

ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Аргументы недели» продолжают рассказывать о самых актуальных событиях к этому часу. На данный момент зафиксировано 89 001 случаев заражения коронавирусом, 3 044 человека…

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

Мария Кожевникова призналась, что они с супругом не спешат покупать жилье, потому что семья пока не может позволить себе «дом мечты». «Сейчас у нас дом на четыреста…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Власти не подтверждают информацию о первом заражении коронавирусом в Москве. Родственники вернувшегося из Милана Давида Берова также говорят, что точного диагноза пока…