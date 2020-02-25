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Квартиру безработного петербуржца ограбили на 10 млн рублей

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Квартиру безработного петербуржца ограбили на 10 млн рублей
кольца с бриллиантами, pixabay.com

Квартиру безработного жителя Санкт-Петербурга обокрали на 10 млн рублей. Соответствующую информацию утром во вторник, 25 февраля, предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Неизвестный злоумышленник вынес из квартиры, расположенной в доме 66/2 по улице Краснопутиловской 62 тысячи евро наличными, драгоценности и банковские карты.

По факту случившегося к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Устанавливается личность преступника, а также его местонахождение. Выясняется, каким образом злоумышленник проник в квартиру.

ЕТ

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