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В Москве личный водитель украл у бизнесмена 10 млн рублей из машины

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Москве личный водитель украл у бизнесмена 10 млн рублей из машины
Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в Тверском районе Москвы с бизнесменом и его личным водителем. Отмечается, что сотрудник оставил начальнику документы и машину, а сам сбежал с десятью миллионами рублей.

По данным полиции, бизнесмен отдыхал в одном из ресторанов в центре столицы, пока водитель ожидал его в автомобиле с сумкой, где находились деньги и  личные вещи. Однако, выйдя из заведения, пострадавший не смог дозвониться до своего шофера.

Позже машину нашли на парковке с ключами и документами.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что  в одной из башен комплекса «Око» делового центра «Москва-сити» произошло обрушение части стеклянной конструкции.

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