В башне Москва-сити произошло обрушение части стеклянной конструкции

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22 февраля 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Минувшей ночью в одной из башен комплекса «Око» делового центра «Москва-сити» произошло обрушение части конструкции на 30-м этаже, где расположены жилые апартаменты.

«По адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21 произошло обрушение части стекла одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты», - сообщил источник в экстренных службах.

Кроме того, есть информация, что стекло упало с 28 этажа.

Отмечается, что в результате происшествия никто не сострадал. Спасатели оперативно эвакуировали проезжающий мимо транспорт. Причина обрушения пока неизвестна. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в субботу появилась информация о происшествии с участием маленького ребенка в Ленинградской области. Согласно последней информаци, двухлетний мальчик выпал из окна.