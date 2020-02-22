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СМИ: двухлетний ребенок выпал из окна под Петербургом

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

СМИ: двухлетний ребенок выпал из окна под Петербургом
многоэтажка, pixabay.com

Утром в субботу, 22 февраля, в СМИ появилась информация о происшествии с участием маленького ребенка в Ленинградской области. Согласно последней информаци, двухлетний мальчик выпал из окна.

Инцидент, по словам журналистов, случился в минувшую пятницу, 21 февраля, в Кировском районе города Кировск, расположенном под Санкт-Петербургом. Установлено, что ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже жилого дома.

Мальчика после падения незамедлительно госпитализировали. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Подчеркивается, что семья ребенка на учете не состоит.

ЕТ

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