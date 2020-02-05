Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Москвич случайно выпал из окна квартиры на восьмом этаже

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Москвич случайно выпал из окна квартиры на восьмом этаже
многоэтажный дом, pixabay.com

Житель Москвы случайно выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Согласно последней информации источника в оперативных службах, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

38-летний москвич был доставлен в одну из столичных больниц 3 февраля. Он находился в состоянии травматического шока.  Медики выявили у него перелом костей таза, закрытые переломы ребер, а также открытые переломы плеча и голени.

Гражданин пояснил врачам, что выпал из окна дома на улице Большая Дорогомиловская по собственной неосторожности. Вечером того же дня пациент, несмотря на все усилия медиков, скончался. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

ЕТ

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…