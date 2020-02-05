Москвич случайно выпал из окна квартиры на восьмом этаже

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5 февраля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

многоэтажный дом, pixabay.com

Житель Москвы случайно выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Согласно последней информации источника в оперативных службах, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

38-летний москвич был доставлен в одну из столичных больниц 3 февраля. Он находился в состоянии травматического шока. Медики выявили у него перелом костей таза, закрытые переломы ребер, а также открытые переломы плеча и голени.

Гражданин пояснил врачам, что выпал из окна дома на улице Большая Дорогомиловская по собственной неосторожности. Вечером того же дня пациент, несмотря на все усилия медиков, скончался. Устанавливаются обстоятельства случившегося.