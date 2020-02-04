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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве из окна выпал участник шоу «ДНК» на канале НТВ. Продюсеры заперли его в съёмной квартире

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве из окна выпал участник шоу «ДНК» на канале НТВ. Продюсеры заперли его в съёмной квартире

Денис Исамов решил стать участником шоу «ДНК» на канале НТВ. Живет он в Великом Устюге, но два дня назад его привезли в Москву, чтобы парень принял участие в записи программы, где якобы с помощью генетического теста решают семейные проблемы и помогают предотвратить «ожесточённые споры между родственниками».

В аэропорту Дениса встретили продюсеры, отвезли в съёмную квартиру на 2-й Останкинской улице и заперли там, чтобы не сбежал. Обычная практика, так руководство программы страхуется, чтобы «герои» вдруг не передумали «светить» свою личную жизнь и проблемы на ТВ. Ключей Исамову не оставили, поэтому от нечего делать он начал пить. Изрядно приняв на грудь, гость из Устюга решил, что он птица вольная и у него созрел план побега.

Денис связал несколько простыней, перекинул их через подоконник и начал спуск. Примерно на высоте третьего этажа несостоявшийся герой ток-шоу всё-таки сорвался и рухнул вниз, сломав ногу. Парня госпитализировали, а продюсеров программы ждут на допросе в полиции,  пишет канал "Baza".

БИ

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