В Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

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2 марта 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено. Об это рассказало «РИА - Новости» со ссылкой на Забайкальскую железную дорогу.

Инцидент произошел 1 марта в 18.32 по московскому времени, причиной стало нарушение габарита соседнего пути. Известно, что пострадавших нет. Помимо этого, для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб.

В настоящее время из-за происшествия ожидаются задержки в движении поездов: №70 Москва - Чита, №69 Чита - Москва и №321 Иркутск - Забайкальск.

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