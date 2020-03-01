Мать лишила жизни своего ребенка из-за математики

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1 марта 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabay

Страдающий ДЦП ребенок скончался после удара матери на юго-западе Москвы. Женщина поссорилась с сыном из-за того, что он не хотел дополнительно заниматься математикой.

Женщина считала, что ее девятилетний сын должен подтянуть знания по математике, чтобы улучшить оценки. Но ребенок отказывался заниматься, что и стало причиной конфликта и побоев. Родительница ударила мальчика кулаком в грудь, после чего ему стало не хватать воздуха.

Мать попыталась вызвать скорую и с помощью рекомендаций специалистов спасти сына, однако все усилия не привели к успеху. Когда врачи приехали, они констатировали смерть мальчика. Женщина назвала себя виновной в его смерти и заявила, что покончит с собой.