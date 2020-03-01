В Сочи продолжаются поиски пропавших в море двоих мальчиков

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1 марта 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Спасательная операция по поиску двоих детей, которых унесло в открытое море 25 февраля, продолжается на побережье Сочи. В поисково-спасательных работах сейчас принимают участие более 300 человек.

Поиски продолжаются уже пять суток. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю отметили, что авиацией МЧС России обследовано более 300 кв. км акватории моря, плавсредствами - 10 кв. км акватории.

По данным на 1 марта, в поисковых работах участвуют 291 человек, 51 единица техники, от МЧС России - 31 человек и 10 единиц техники. Работают два катера МЧС России и вертолет. Пока поиски результатов не принесли.

Напомним, как сообщалось ранее, вечером 25 февраля спасателям поступила информация о том, что двое детей пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Однако ребят снесло в море сильным потоком воды.