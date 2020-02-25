В Сочи пропали двое детей - их унесло в море

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25 февраля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сообщение о ЧП поступило в 19:20 во вторник, 25 февраля. Двое несовершеннолетних пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском. К несчастью, их снесло в море потоком воды.

"В поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили сегодня агентству "Интерфакс" в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время, как отмечает агентство ТАСС, на месте работают спасатели и сотрудники полиции. По данным МЧС, на море шторм 4-5 баллов, к сожалению, поиск детей в открытом море невозможен.

Между тем, как ранее писали АН, в Москве спасателям удалось остановить от прыжка мужчину, который забрался на Большой Москворецкий мост. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России.