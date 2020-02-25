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В Москве спасатели сняли с Москворецкого моста угрожавшего прыгнуть мужчину

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве спасатели сняли с Москворецкого моста угрожавшего прыгнуть мужчину
фото: pixabay.com

В российской столице спасателям удалось остановить от прыжка мужчину, который забрался на Большой Москворецкий мост. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Мужчина забрался на перила Большого Москворецкого моста и угрожал покончить жизнь самоубийством. Движение по Москворецкой набережной и по Большому Москворецкому мосту в сторону центра было перекрыто.

"С мужчиной проводили беседу психологи ГУ МЧС по Москве. Беседа увенчалась успехом, он перешагнул через перила и подошел к людям", - рассказал журналистам представитель главка, сообщает во вторник портал РБК.

А в Агаповском районе Челябинской области во вторник, как ранее писали АН, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли двое взрослых и пятилетний ребенок.

АС

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