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В результате ДТП под Челябинском погибли двое взрослых и ребенок

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В результате ДТП под Челябинском погибли двое взрослых и ребенок
разбитая машина, pixabay.com

В Агаповском районе Челябинской области во вторник случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли двое взрослых и пятилетний ребенок.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что авария случилась сегодня утром на 196-м км автодороги Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск. Водитель иномарки по неустановленной причине допустил столкновение с внедорожником, который ехал по полосе встречного движения.

Водитель и пассажир первой машины погибли на месте. Впоследствии скончалась пятилетняя девочка, которая находилась в салоне этой же машины. Еще один ребенок был доставлен в реанимацию. Водитель и пассажир внедорожника также попали в больницу.

ЕТ

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