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В Приморье арестовали местного жителя за показ фильмов для взрослых на уличном экране

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Приморье арестовали местного жителя за показ фильмов для взрослых на уличном экране
Фото: pixabay.com

В Приморском крае арестовали ранее уволенного светооператора дома культуры Михайловского района по подозрению в показе фильмов для взрослых на уличном экране во время праздничных гуляний на Масленицу.

«В Приморье полиция задержала подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика … Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей», - сообщил представитель краевого УМВД.

В ведомстве отметили, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

В отделении полиции задержанный признал свою вину.

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