Четвертые сутки продолжаются поиски пропавших школьников в Сочи

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1 марта 2020, 00:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-служба краевого МЧС сообщает, что 29 февраля с 7 утра обследовано 29 км береговой линии, около 300 кв. км с авиацией МЧС России и 27 кв.км плавсредствами. Дети пока не найдены.

В связи с плохими погодными условиями, поиск под водой водолазами не применялся.

Ночью поиски буду продолжены от реки Псоу в Адлерском районе Сочи до поселка Шепси Туапсинского района.

Ранее Аргументы недели на Кубани сообщали, что двое школьников 25 февраля в 19.20 унесло в открытое море, их поиски осложняются плохими погодными условиями.