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Обвиняемый покончил с собой в "Матросской тишине"

, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Обвиняемый покончил с собой в
pixabay.com

Сообщается, что один из обвиняемых покончил с собой в московском СИЗО-1. Об этом сообщает  «РИА  - Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергея Цыганкова.

Известно: признаков насильственной смерти не обнаружено.  Сейчас по факту трагедии назначено проведение проверки.

По словам Цыганкова, мужчину обвиняли по статье 228 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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ЕЧ

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