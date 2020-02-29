//Происшествия 13+

29 февраля 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Несколько человек пострадали в драке между фанатами футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" на станции метро "Маяковская" в Москве. Правоохранители задержали некоторых ее участников.

Как стало известно, драка началась на станции метро, где перед выходом на улицу фанаты клубов столкнулись лицом к лицу, а затем продолжилась уже на поверхности. Данные о количестве участников разнятся.

"Сегодня на Ленинградском проспекте произошел конфликт между гражданами. Устанавливаются личности участников конфликта, проводится проверка", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что "Динамо" уступило "Спартаку" 0:2. Вторая часть российского чемпионата началась с дерби. “Спартак” сегодня, 29 февраля сыграл против “Динамо” на новехонькой арене “бело-голубых”.