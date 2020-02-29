Несколько человек пострадали в драке между фанатами футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" на станции метро "Маяковская" в Москве. Правоохранители задержали некоторых ее участников.
Как стало известно, драка началась на станции метро, где перед выходом на улицу фанаты клубов столкнулись лицом к лицу, а затем продолжилась уже на поверхности. Данные о количестве участников разнятся.
"Сегодня на Ленинградском проспекте произошел конфликт между гражданами. Устанавливаются личности участников конфликта, проводится проверка", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее сообщалось, что "Динамо" уступило "Спартаку" 0:2. Вторая часть российского чемпионата началась с дерби. “Спартак” сегодня, 29 февраля сыграл против “Динамо” на новехонькой арене “бело-голубых”.