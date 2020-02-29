“Динамо” уступило “Спартаку” 0:2

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29 февраля 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: ФК "Спартак"

Вторая часть российского чемпионата началась с дерби. “Спартак” сегодня, 29 февраля сыграл против “Динамо” на новехонькой арене “бело-голубых”. Арбитр поединка Сергей Карасев(Москва). Зимой оба клуба укрепили атакующую линию - “Динамо” завершило европейский тур с Николаем Комличенко, выхватив его из чешской “Млады”, а “Спартак” в полнейшей информационной тишине подписал Александра Соболева из “Крыльев”.

Главный тренер “Динамо” Кирилл Новиков уже пообещал в субботу показать ”Спартаку” кто в доме хозяин. Как бы ему не пришлось краснеть за свои слова. «Динамо» закончило первую половину чемпионата на 8-м месте с 24 очками. В 19 турах РПЛ команда одержала 6 побед. Интересно, что столько же раз «Динамо» выиграло за весь прошлый сезон. В свою очередь, «Спартак» ушел на зимнюю паузу с 23-очковым отставанием от лидера чемпионата. Никогда в истории 10-кратные чемпионы России не проигрывали больше.

Игра началась с атак спартаковцев, но много брака в передачах не позволило красно-белым довести атаки до взятия ворот. Спартаковцы больше владеют мячом, динамовцы играют с пятью защитниками и видимо рассчитывают на контратаки Зобнин справа к воротам вывел Соболева, который неудачно подработал мяч и удар не нанёс."Спартак" активнее начал встречу. Хозяева в первые минуты встречи стараются отвечать скоростными контратаками. У обеих команд многовато брака в передачах.Успокоилась игра, пока она идет без ворот, вся борьба в центре поля Динамовец Нжи на правом фланге красиво разобрался с четырьмя соперниками, но пас в центр у Клинтон Муа вышел ужасным. Половина тайма позади. Шиманьски справа вошёл в штрафную площадь, но в дальний угол Себастиан пробил очень неточно. Игровое преимущество сейчас у динамовцев, уже больше 10 мин. они форсируют ворота Максименко

На 29 мин. Бакаев прорвался в штрафную и он открывает счет -0:1: Бакаев выдал пас на Соболева и получил ответный пас на ход. Зелдимхан нашёл щёлочку между двумя защитниками "Динамо" и с двенадцати метров точно пробил в правый угол. На кураже спартаковцы захватили инициативу и атакуют ворота Шунина. Нжи слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров неточно пробил низом в ближний угол Снег пошёл в Москве. Последний день календарной зимы может преподнести любые погодные сюрпризы.Соболев слева из пределов штрафной площади не попал в ближний угол.Подошел к концу 1-й тайм, на счету "Динамо" пока нет ни одного удара в створ чужих ворот.

Во 2-ом тайме продолжается позиционная борьба и динамовцы пытаются переломить ход игры, но спартаковцы свой кураж в перерыве не потеряли и игра идет больше на половине динамовцев. Снегопад стих и поле стало быстро возвращать себе привычный зелёный цвет.Активизировались динамовцы, выделяется выпущенный во втором тайме Комличенко, слева смело подошёл к штрафной площади и с семнадцати метров пробил в дальнюю штангу

На 62 мин. спартаковец Зобнин увеличивают счет -0:2: Зобнин справа обыгрался с Бакаевым, вошёл в штрафную площадь, сместился к центру и с пятнадцати метров "бильярдным" ударом отправил мяч в дальний нижний угол. На 70 мин. Комличенко вышел один на один с голкипером «Спартака», но удар пришелся в перекладину .Опасно у ворот "Динамо". Удар Тиля слева отразил Шунин, а под добивание Понсе бросился Ордец. "Динамо" старается активно играть впереди, но гости пока грамотно обороняются и не подпускают соперника к воротам. Звучит финальный свисток арбитра. Важная морально - психологическая победа «Спартака» и укрепление позиций в турнирной таблице.