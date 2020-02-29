В Москве вновь проверяют сообщения о

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29 февраля 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Правоохранители проверяли все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Внуково и Шереметьево, а также телецентр "Останкино" после получения очередных анонимных сообщений о "минировании".

При этом, как отмечается, сами объекты продолжали работать в штатном режиме. К счастью, как и прежде, угроза оказалась ложной. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября 2019 года. С тех пор правоохранителями были проверены тысячи объектов: суды, школы, храмы, вокзалы, больницы, детские сады, торговые центры.

Как уже сообщали "Аргументы недели", ранее представитель экстренных служб заявил, что в четверг, 27 февраля, около 12 тысяч человек были эвакуированы из общежития Тимирязевской академии на севере российской столицы.