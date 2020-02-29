Все новости >>

//Происшествия 13+

В Москве вновь проверяют сообщения о "минировании" вокзалов, аэропортов и "Останкино"

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве вновь проверяют сообщения о
фото: соцсети

Правоохранители проверяли все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Внуково и Шереметьево, а также телецентр "Останкино" после получения очередных анонимных сообщений о "минировании".

При этом, как отмечается, сами объекты продолжали работать в штатном режиме. К счастью, как и прежде, угроза оказалась ложной. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября 2019 года. С тех пор правоохранителями были проверены тысячи объектов: суды, школы, храмы, вокзалы, больницы, детские сады, торговые центры.

Как уже сообщали "Аргументы недели", ранее представитель экстренных служб заявил, что в четверг, 27 февраля, около 12 тысяч человек были эвакуированы из общежития Тимирязевской академии на севере российской столицы.

АС

//картина дня

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Ассоциация туроператоров России обратились к правительству РФ с открытым письмом из-за запретов, связанных с коронавирусом. Неисполнение обязательств…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В 90-х его песни звучали из каждого магнитофона, и спустя более четверть века он даёт около 130-ти кассовых концертов в год. «Король 90-х», Заслуженный артист России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко в банном клубе погибли три человека. Скончались Наталья Монакова и Юрий Алферов. Им было по 25…

//новости ан