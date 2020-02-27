На севере Москвы эвакуировали общежитие Тимирязевской академии

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27 февраля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МЧС РФ

Представитель экстренных служб сообщил, что в четверг, 27 февраля, около 12 тыс. человек эвакуировали из общежития Тимирязевской академии на севере Москвы. Отмечается, что причиной инцидента стал анонимный звонок о минировании здания.

«После звонка с угрозой взрыва из общежития Тимирязевской академии эвакуировали почти 12 тысяч человек. Все помещения сейчас проверяют», - уточнили в ведомстве.

Известно, что волна «минирования» не прекращается, только вчера эвакуировали почти 1,6 тыс. человек. Она затронула суды, торговые центры, детские сады, школы, вокзалы и пр. При этом все вызовы оказались ложными.