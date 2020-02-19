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В Москве одиннадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве одиннадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
фото: соцсети

Одиннадцать судов российской столицы эвакуировали сегодня в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Мосгорсуда.

Щербинский, Савеловский, Басманный, Лефортовский, Чертановский, Измайловский и Нагатинский районные суды получили сообщения. По словам источников, эвакуировали также Тимирязевский, Головинский, Коптевский и Гагаринский районные суды.

Напомним, волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября 2019 года. С тех пор правоохранителями были проверены тысячи объектов, в числе которых суды, школы, храмы, вокзалы, больницы, детские сады, торговые центры.

Как ранее сообщали "Аргументы недели", днем в понедельник, 10 февраля, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Источник в экстренных службах заявил, что здание проходило тщательную проверку.

АС

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