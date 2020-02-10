В Москве после сообщения о

Днем в понедельник, 10 февраля, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Источник в экстренных службах заявил, что здание в настоящий момент проверяют.

Подчеркивается, что на место выехали специалисты, которые внимательно осмотрят все помещения храма и выяснят, нет ли в них опасных предметов.

Напомним, волна "минирований" началась в Москве в ноябре прошлого года. Анонимы отправляют письма по электронной почте, в которых содержится информация об угрозах взрыва ТЦ, судах, школах, магазинах. Ни одна угроза не подтвердилась.