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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве после сообщения о "минировании" проверяют Храм Христа Спасителя

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве после сообщения о
Храм Христа Спасителя, pixabay.com

Днем в понедельник, 10 февраля, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Источник в экстренных службах заявил, что здание в настоящий момент проверяют.

Подчеркивается, что на место выехали специалисты, которые внимательно осмотрят все помещения храма и выяснят, нет ли в них опасных предметов.

Напомним, волна "минирований" началась в Москве в ноябре прошлого года. Анонимы отправляют письма по электронной почте, в которых содержится информация об угрозах взрыва ТЦ, судах, школах, магазинах. Ни одна угроза не подтвердилась.

ЕТ

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