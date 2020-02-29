На пешеходном переходе в Саратове машина сбила бабушку с тремя внуками

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29 февраля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пешеходный переход, pixabay.com

На пешеходном переходе в Саратове автомобиль сбил бабушку с тремя внуками. Согласно последней информации управления ГИБДД по региону, пожилая женщина и двое детей были доставлены в больницу.

Авария случилась сегодня утром на пересечении улиц Тархова и Чехова. Водитель нарушил правило пересечения пешеходного перехода и совершил наезд на четырех человек: женщину 1955 года рождения, мальчиков 2011 и 2017 годов рождения и девочку 2018 года рождения.

Один из детей был осмотрен медиками и отпущен домой. Двое других детей и их бабушка госпитализированы.