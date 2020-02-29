В Петербурге случилась двойная авария, погиб водитель грузовика

На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге случилось двойное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии погиб водитель грузовика, вышедший из машины.

Отмечается, что грузовик столкнулся с иномаркой, после чего она отлетела в ограждение. Водитель грузовой машины вышел на дорогу, где его сбила маршрутка №600. Шофер погиб на месте. Пассажиры маршрутного такси получили шишки, ушибы и царапины.

Установлено, что ДТП случилось около 10 утра на 10-м километре внутреннего кольца.