Все новости >>

//Происшествия 13+

В Петербурге случилась двойная авария, погиб водитель грузовика

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

В Петербурге случилась двойная авария, погиб водитель грузовика
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге случилось двойное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии погиб водитель грузовика, вышедший из машины.

Отмечается, что грузовик столкнулся с иномаркой, после чего она отлетела в ограждение. Водитель грузовой машины вышел на дорогу, где его сбила маршрутка №600. Шофер погиб на месте. Пассажиры маршрутного такси получили шишки, ушибы и царапины.

Установлено, что ДТП случилось около 10 утра на 10-м километре внутреннего кольца.

ЕТ

//картина дня

В субботу, 29 февраля, стало известно, что прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях. Согласно последней информации, тесты проводились в американском штате Техас.

В субботу, 29 февраля, стало известно, что прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Ассоциация туроператоров России обратились к правительству РФ с открытым письмом из-за запретов, связанных с коронавирусом. Неисполнение обязательств…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Москве на вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко в банном клубе погибли три человека. Скончались Наталья Монакова и Юрий Алферов. Им было по 25…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Третьим погибшим после вечеринки в московском банном клубе стал супруг 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Согласно последним данным, Валентин скончался в реанимации…

//новости ан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

//новости ан

Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно…

//новости ан