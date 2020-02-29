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В Ульяновской области попал в ДТП автобус с детской футбольной командой

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ульяновской области попал в ДТП автобус с детской футбольной командой
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Ульяновской области в аварию попал автобус с детской футбольной командой. Согласно информации пресс-службы правительства региона, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек.
 
Ранее сегодня стало известно, что в Кузоватовском районе Ульяновской области в кювет съехал автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник". Экстренные службы сообщают, что в салоне в момент ДТП находились 33 человека, в частности, 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
 
Отмечается, что шестеро детей и один взрослый человек после случившегося получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
 
Пресс-служба ГИБДД РФ в свою очередь сообщает о трех пострадавших в результате аварии. Обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются.
ЕТ

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