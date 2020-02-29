В Ульяновской области попал в ДТП автобус с детской футбольной командой

В Ульяновской области в аварию попал автобус с детской футбольной командой. Согласно информации пресс-службы правительства региона, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в Кузоватовском районе Ульяновской области в кювет съехал автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник". Экстренные службы сообщают, что в салоне в момент ДТП находились 33 человека, в частности, 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Отмечается, что шестеро детей и один взрослый человек после случившегося получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.